Bosz prijst eerbetoon: "Was erg jong, maar heb het wel gezien"

Ajax-trainer Peter Bosz is onder de indruk geraakt van het eerbetoon aan clubicoon Piet Keizer. Voorafgaand aan het met 2-0 gewonnen thuisduel met Sparta Rotterdam werd stilgestaan bij het overlijden van de oud-Ajacied (73).



"Ik vond het eerbetoon aan Keizer erg mooi", laat Bosz weten aan Ajax TV. "Het was muisstil in het stadion. Dat verdient hij uiteraard. Helaas is dat niet altijd het geval, maar als het dan wel gebeurt dan is dat mooi. Ik was erg jong, maar ik heb het wel gezien. Het was een bijzondere tijd voor Ajax met hele bijzondere spelers."



Ook keek de oefenmeester terug op de ontmoeting met Sparta, dat een veel hogere nederlaag had kunnen lijden. "Wij moeten wel effectiever worden en dodelijker. Ik zou wel meer doelpunten willen zien", beaamt Bosz, die de opponent wel erg defensief zag spelen. "Ploegen moeten zelf weten wat ze doen."



"Wij moeten daar gewoon het antwoord op hebben", concludeert Bosz. "Wanneer ploegen ons onder druk zetten moeten we het antwoord hebben en wanneer ze zich massaal terugzakken. Dat laatste zie je steeds vaker. Nu zie je dat ze niet meer durven."