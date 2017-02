Kramer blijft in vuurlinie: "Het is bijna kinderachtig"

Michiel Kramer is voor een week verwijderd uit de A-selectie van Feyenoord na het overslaan van een training. De analisten Ronald de Boer en Kenneth Perez kunnen geen begrip opbrengen voor de 'trieste' beslissing van de spits.



Kramer zou hebben besloten om de training over te slaan omdat aanvoerder Dirk Kuyt een vrijstelling kreeg. "Dat zegt heel veel over Michiel Kramer", zei Perez bij FOX Sports. "Dan denkt hij dus: 'Oh, ik ben op hetzelfde niveau als Dirk Kuyt, dus ik kan ook vrij nemen'. Het is bijna kinderachtig."



De Boer kan evenmin begrip opbrengen voor Kramer. "Hoe durf je het in je hoofd te halen? In onze tijd hadden we Frank Rijkaard (bij Ajax, red.). Hij kon zelf aangeven of hij twee keer zou trainen of niet, of een keer een dag vrij zou nemen. Als het echt zo is, is het triest."



Kramer moet deze week individueel trainen en mist dus het uitduel met zijn oud-werkgever ADO Den Haag. Volgende week maandag mag hij pas weer terugkeren binnen de selectie.