'Ontslagen Petrovic zag eigen verzoek afgewezen worden'

Het vertrek van Zeljko Petrovic bij ADO Den Haag komt niet uit de lucht vallen. In de winterstop wilde de afgelopen zomer begonnen trainer zelf al stoppen in het Kyocera Stadion.



Petrovic begon fantastisch met tien punten uit vier duels, maar daarna werden nog nauwelijks punten behaald. Vanwege privézaken besloot de Montenegrijn zijn ontslag aan te bieden. "Maar toen heeft ADO gezegd: we gaan niet stoppen en willen met je door", zo vertelde Valentijn Driessen bij Omroep West.



De journalist van De Telegraaf weet dat er privé iets speelde. "Die zaken spelen nog steeds. Ik kan mij voorstellen dat hij heeft aangegeven dat het misschien toch te veel voor hem is geworden. Als een trainer zegt: ik kan niet meer en wil niet meer, dan moet je afscheid nemen."



Uiteindelijk besloot ADO zelf om Petrovic te ontslaan. Alfons Groenendijk is vervolgens aangesteld als opvolger.