Feyenoorder wacht flinke schorsing na oerdomme rode kaart bij beloftenduel

Slecht nieuws voor Giovanni van Bronckhorst. Als de Feyenoord-coach al beroep wilde doen op hem, is dat namelijk niet mogelijk voor zeker één duel: Simon Gustafson.



De Zweed kreeg een rode kaart voor natrappen tijdens een wedstrijd met Feyenoord 2, vanavond tegen sc Heerenveen 2. Er lonkt dus een fikse schorsing voor Gustafson. Deze zal ook voor Feyenoord 1-duels gelden.



De technicus komt momenteel niet meer in de plannen van Gio voor, terwijl hij zijn periode in Rotterdam nog zeer veelbelovend begon.