VIDEO: OUCH! Blind gaat drie keer pijnlijk de fout in bij Studio Voetbal..

Danny Blind was gisteren te gast bij het praatprogramma van de NOS, Studio Voetbal. Tijdens en na afloop van de uitzending kreeg vooral Co Adriaanse er flink van langs onder de kijkers.



Ook bondscoach Danny Blind ontkomt echter niet aan het keiharde oordeel. De keuzeheer ging immers drie keer in een tijdsbestek van enkele secondes de fout in, zo merkte een oplettende Twitteraar op.. Ouch.





Danny Blind gister bij Studio Voetbal! Redder van het Nederlandse voetbal? đŸ˜‚ slechts 3 fout! (Van de 3) @primadeluxe pic.twitter.com/Xf7aESlPJ5 — Leon Heijdra (@LeonHeijdra) 13 februari 2017