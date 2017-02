PSV-directeur Gerbrands laat licht schijnen op titelrace: 'Wordt een soort mindgame'

De titelrace in de Eredivisie gaat heel langzamerhand richting de climax. Uitsluitsel is er echter nog lang niet, vooral omdat de drie kanshebbers, Feyenoord, Ajax en PSV, al hun wedstrijden na de winterstop nog wonnen.



Daardoor ontstaat een soort 'mindgame', zo merkt PSV-directeur Toon Gerbrands op bij PSV TV. Hij ziet hoe de druk iedere week weer verlegd wordt, voornamelijk bij de ploeg die als laatste in het weekend in actie komt.



Afgelopen weekend was dat PSV, maar desondanks werd er met 3-0 gewonnen van Utrecht. Komend weekend zijn de Eindhovaren juist de eerste.



Komende speelronde, top drie:

Zaterdagavond, 19:45 uur: PSV - NEC

Zondagmiddag, 14:30 uur: Vitesse - Ajax

Zondagmiddag, 16:45 uur: ADO Den Haag - Feyenoord





☕️ @ToonGerbrands nam vandaag de kranten door en vindt dat de titelstrijd een mindgame aan het worden is. pic.twitter.com/PHJGYlWJjm — PSV (@PSV) 13 februari 2017