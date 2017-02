Bosz reageert nu toch wat scherper op afgekeurde actie Veltman

Waar trainer Peter Bosz gisteren nog erg terughoudend was in zijn kritiek na de befaamde onsportieve actie van Joel Veltman, is de Ajax-coach nu toch wat feller in zijn bewoording.



"Dat moet een Ajax-speler niet doen, vind ik. Je moet niet op die manier een speler uitspelen", erkent Bosz voor de camera van Ajax TV. Gisteren was hem nog een andere mening toebedeeld. "Sparta liep de hele wedstrijd tijd te rekken, dus ik vind ook dat je moet doorspelen. Er is maar één man die de wedstrijd moet stoppen, dat is de scheidsrechter. Dat moet je niet overlaten aan spelers."



"Alleen vind ik niet dat een Ajax-speler, in dit geval Joël, moet wijzen naar die jongen en dan de tegenstander uitspeelt op het moment dat hij zich omdraait. Dat hoort niet."



Veltman zelf betitelde het gisteren als een 'slimmigheidje'. "Slimmigheidjes vind ik wat anders", reageert Bosz, die al met de rechtsback over het moment sprak. "Maar ik denk niet dat hij dit nog een tweede keer zal doen, hij heeft alle commotie die is ontstaan ook meegekregen. En een tegenstander zal er bij hem ook niet nog een tweede keer intrappen."



Zelfs de excuses van 'onsportieve' Veltman worden afgebrand.