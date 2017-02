PSV heeft de fraaie reeks tegen FC Utrecht in eigen huis een vervolg gegeven door met 3-0 te winnen. Een appeltje eitje op papier, maar Willem Janssen weet dat het heel anders had kunnen aflopen.



In de eerste helft bleven de Domstedelingen goed overeind. Nacer Barazite leek de bezoekers zelfs op voorsprong te zetten, maar de assistent-scheidsrechter keurde het doelpunt ten onrechte af wegens buitenspel. "Er is gevloekt en getierd in de rust. Niet wéér zeiden we", vertelt Janssen in het Algemeen Dagblad.



Zelf werd Janssen dit seizoen op bezoek bij Roda JC Kerkrade (0-0) al het slachtoffer van een onterecht vlagsignaal. "We zitten als club het dichtst bij de KNVB in Zeist in de buurt, maar de arbitrage is ons zeker niet gunstig gezind dit seizoen", aldus de dertigjarige aanvoerder.



Toch kijkt de Utrecht-middenvelder niet alleen naar de arbitrage. Zelf kijkt hij ook kritisch naar de 1-0. "Dat reken ik mezelf aan, omdat Luuk de Jong mijn man was."