Pijnlijk: "Op deze manier greep Juventus naast Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo ging er onlangs weer vandoor met de Ballon d'Or en de FIFA-prijs voor beste speler van het voorbije jaar. De Portugees breidde zo zijn prijzenkast nog wat uit, want ook met Manchester United, Real Madrid en Portugal verzamelde hij heel wat trofeeën. Bij Juventus zullen ze waarschijnlijk nog balen dat ze naast Ronaldo grepen.



Gianni Di Marzio, de gewezen technisch directeur van Juventus, doet in Marca het opvallende verhaal. "Toen ik voor Juventus werkte, belde ik naar Turijn om te zeggen dat hij de beste speler ter wereld zou worden, na Maradona uiteraard. Ik sloot een deal en bracht hem in 2002 (een jaar voor Ronaldo naar Man Utd trok, nvdr) naar Turijn om voor Juventus te tekenen."



Juventus zou in ruil voor Ronaldo Marcelo Salas naar Sporting Lissabon laten vertrekken. "Maar Salas zag die ruildeal niet zitten. Hij wilde niet vertrekken voor een paar miljoen euro. Later belandde hij bij River Plate. Dat is het verhaal van hoe Juventus naast Cristiano Ronaldo greep. Jorge Mendes kent dit verhaal ook heel goed."