Iliass Bel Hassani stapte afgelopen zomer van Heracles Almelo over naar AZ. Aanvankelijk had de middenvelder het moeilijk in Alkmaar, maar na de 1-2 zege op sc Heerenveen voelt hij zich helemaal vrij.



In Friesland maakte Bel Hassani zijn eerste Eredivisie-doelpunt namens AZ. "Ik heb heel lang op mijn goal gewacht. De laatste was nog met Heracles, zes maanden geleden", vertelt hij aan RTV Noord-Holland. "Ik ben zeer tevreden dat ik hem nu tegen onze concurrent mag maken. Ik heb het er maandenlang over gehad met mijn manager, met vrienden en familie. Hoezo kan ik die goal niet maken?"



Inmiddels is de ban gebroken en Bel Hassani hoopt dat er spoedig meer volgen. Zelf speelde hij tegen sc Heerenveen aan de rechterkant, voor de tweede keer op rij als basisspeler. "Vorige week heb ik een goede wedstrijd gespeeld en vandaag maak ik een belangrijke goal. Natuurlijk beslist de trainer, maar ik ga er vanuit dat ik erin blijf. Ik heb het bij vlagen laten zien, maar ben nog niet constant genoeg."



Zijn conclusie is dan ook eentje met gemengde gevoelens. "Ik voel me eindelijk de Bel Hassani die ik hoor te zijn, maar ik ben er nog lang niet."