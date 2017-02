De Boer sombert: "Als je dit soort verdedigers in Nederland ziet..."

Het is algemeen bekend dat het Nederlandse verdedigen nogal eens tekort schiet, maar Ronald de Boer vindt dat het niveau soms wel erg laag ligt. Dit weekeinde zag de analist zowel Tom Beugelsdijk (ADO Den Haag) als Michel Breuer (Sparta Rotterdam) schutteren in de Eredivisie.



Voorafgaand aan de 2-0 van Kasper Dolberg liet Breuer zich makkelijk aftroeven door Ajax-middenvelder Hakim Ziyech. "Als je dit soort verdedigers in Nederland ziet... we hebben Beugelsdijk ook al gezien dit weekend. Het ziet er zo simpel uit hoe je bij hem wegdraait", somberde De Boer in de studio van FOX Sports.



"Hij (Breuer, red.) stond echt synoniem voor het niveau van Sparta. Ik denk dat het niet meer kan. Als je Beugelsdijk en Breuer ziet, dat kan eigenlijk niet meer", aldus De Boer. Kenneth Perez keek vooral naar Sparta als collectief. "Sparta was gewoon heel zwak."



De Deense analist voegt toe: "Je zag dat Ajax op een gegeven moment dacht we doen het op zeventig, tachtig procent. Als je niet tot het uiterste hoeft te gaan, ga je ook vaak niet tot het uiterste. Sparta was een veredelde amateurploeg."