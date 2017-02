Bojan over Ajax: "Daardoor had ik bij die clubs geen vastigheid"

Bojan Krkic speelt tegenwoordig op huurbasis voor FSV Mainz 05. De aanvaller wordt door Stoke City gehuurd aan de Duitse club. In een wat langer verleden zagen we de aanvaller ook het shirt van Ajax dragen, maar dat werd geen succes.



"In Italië en bij Ajax speelde ik op huurbasis. Daardoor had ik bij die clubs geen vastigheid", vertelde Bojan aan Sport. De Spaanse aanvaller was de laatste tijd bij Stoke City overigens goed op weg. Nadat hij buitenspel kwam te staan met een knieblessure was zijn plek echter weg.



"Dat vond ik niet zo leuk", aldus Bojan. Nu mag de talentvolle aanvaller zich laten zien bij FSV Mainz 05, de club waar hij tot het eind van het seizoen aan uitgeleend wordt.