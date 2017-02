Groninger krijgt gelijk: "Zal wel duidelijk worden"

FC Groningen heeft geen grote schade overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De 2-0 nederlaag was ingecalculeerd en de late rode kaart van Juninho Bacuna was een streep door de rekening, maar een schorsing blijft uit.



De Groningen-middenvelder heeft maandag te horen gekregen dat de rode kaart geseponeerd is. Dat is voor hem geen verrassing.. "Uit het onderzoek zal wel duidelijk worden dat het geen rode kaart was. Ik zette alleen mijn been voor het standbeen van Terence Kongolo, waarna hij er tegenaan kwam", zo legt Bacuna uit in het Dagblad van het Noorden.



Bacuna vervolgt: "Jammer dat het zo loopt, want ik ben juist een stuk rustiger geworden in mijn spel, houd mijn man voor me, voetbal simpeler. Ik heb in dat opzicht echt geleerd van de vorige keer (rode kaart tegen PSV, red.). Ik vind het lullig dat ik zo word gestraft. Het is onterecht."





De rode kaart van Juninho Bacuna is geseponeerd. Hij krijgt dus geen verdere straf en kan zondag tegen Sparta Rotterdam gewoon spelen. — Hans Nijland (@jdnijland) February 13, 2017