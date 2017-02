AZ heeft zondagmiddag opnieuw een gevoelige tik uitgedeeld aan sc Heerenveen. De Alkmaarders wonnen met 1-2 in Friesland in een weinig overtuigende wedstrijd, maar strijd werd er volop geleverd door beide teams.



Ook AZ'er Rens van Eijden zag dat scheidsrechter Bas Nijhuis veel toeliet. "Een gemiddelde scheidsrechter had vandaag waarschijnlijk minimaal drie rode en tien gele kaarten uitgedeeld", vertelde de verdediger tegenover De Telegraaf. "Ik vind het heel leuk, zo’n wedstrijd met veel harde duels. Maar het moet wel fair blijven en dat was dit keer lang niet altijd het geval."



Nijhuis hield het bij driemaal geel en een last-minute rode kaart voor Jeremiah St. Juste. "Ik heb dingen gezien die te ver gingen", vervolgde Van Eijden zijn oordeel. "Het gedrag van sommige spelers was bij vlagen buitenproportioneel heftig. Daar had best wat meer op gelet mogen worden."