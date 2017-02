Ploeggenoot haalt uit naar Balotelli: "Sorry, maar dat is de waarheid"

Mario Balotelli ging afgelopen zomer bij OGC Nice aan de slag. De samenwerking begon geweldig, maar de laatste tijd gaat het een stuk minder. De veelbesproken spits is op de bank beland en kan daar maar moeilijk mee omgaan. Zijn ploeggenoot Valentin Eysseric is zijn gedrag zat.



"Hij zou wat meer aan het team moeten denken en harder voor ons moeten werken. Het is zonde dat hij de neiging heeft om te meteen te gaan mopperen als het hem niet meezit en dat hij meteen zijn hoofd laat hangen. Sorry, maar dat is de waarheid", zegt de 24-jarige Fransman tegen BeIn Sports.



Dit kalenderjaar wist de 26-jarige spits nog maar één keer te scoren, op 29 januari tegen Guingamp. Tegen Saint-Étienne mocht Balotelli negen minuten voor tijd nog invallen, voor het duel met Stade Rennes van zondag werd de Italiaan niet geselecteerd door trainer Lucien Favre.