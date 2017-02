Dortmund accepteert megaboete en lege Gelbe Wand

Borussia Dortmund is akkoord gegaan met het voorstel van de tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond. De club meldt dat maandagmiddag middels een officieel statement op de clubwebsite. Dat betekent dat de Duitse topclub in de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg voor een lege Südtribune speelt. Ook betaalt Dortmund een boete van liefst 100.000 euro.



De Südtribune moet leeg blijven vanwege misdragingen van supporters in het competitieduel met RB Leipzig (1-0 winst). Met spandoeken en spreekkoren liet de zogenoemde 'Gelbe Wand' zich vorige week zaterdag laatdunkend uit over de tegenstander uit Leipzig.



Daardoor blijft de beruchte zuidelijke staantribune van het Signal Iduna Park, die plek biedt aan liefst 25.000 supporters, aanstaande zaterdag dicht tegen het Wolfsburg van Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer.