Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zorgde afgelopen weekend voor een verrassing door aanvoerder Dirk Kuyt op de bank te laten beginnen. De routinier moest plaatsmaken voor Jens Toornstra en Wim Kieft stelt daar zijn vraagtekens bij.



Dat vertelt hij in het praatprogramma Rondo op Ziggo Sport. Toornstra maakte er zaterdag direct twee tegen FC Groningen (2-0). "Maar dat verklaart voor mij niet waarom Van Bronckhorst dit gedaan heeft", aldus Kieft. "Ik zie de reden er niet van in. Dit is wel toevallig Dirk Kuyt, dit is niet zomaar iemand. Het loopt goed. Zoveel zal het niet schelen of Toornstra of Kuyt speelt. Dus ja…"



Collega-analist Youri Mulder vult aan: "Vorige week waren we er nog van overtuigd, 'Kuyt mag er niet uit'. Omdat hij mentale kwaliteiten heeft. Misschien is het nu zo dat als ze een tegenslag krijgen jongens als Berghuis en Elia eraan onderdoor gaan."