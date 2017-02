Borst over Keizer: "Het was een prima handdruk"

De zaterdag overleden Ajax-legende Piet Keizer heeft indruk gemaakt op Hugo Borst. Dat schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad.



"Ik was verslaggever van Voetbal International, het ging slecht met Ajax. Piet Keizer stelde het niet op prijs dat ik hem belde. Hij gaf geen antwoord op mijn vragen. "Wat een hork'', zei ik tegen m'n baas Derksen", schrijft Borst in de krant.



"Weer tien jaar later, het was bij een boekpresentatie in het Letterkundig Museum, vroeg ik Piet Keizer om iets in een boek te schrijven dat mede over hem ging. Hij weigerde een uitgestoken hand. "Nee, jij hebt te veel lelijke dingen over Johan geschreven.'' Met Johan bedoelde hij Cruijff. Ik had begrip: ­loyaliteit is zeldzaam."



Borst vervolgt: "Weer tien jaar later loop ik Ajax-scout Hans van der Zee tegen het lijf in Amsterdam. Van der Zee wijst opzij en stelt me beleefd voor aan de man naast hem: "Ken je Piet?'' Serieus, nu zag ik het pas, het was me ontgaan dat de man naast Hans van der Zee de legendarische linksbuiten Piet Keizer was."



"Ik denk dat Piet er niet zoveel trek in heeft om mij de hand te schudden, Hans." Waarop Piet Keizer zegt: "Jawel hoor." En hij steekt zijn hand uit. Het was een prima handdruk. Wat hem op dat moment bewoog? Het was ­tijdens de Fluwelen Revolutie, Piet Keizer leefde even in onmin met makker Cruijff. Maar misschien was het ook gewoon grilligheid, een voor de medemens zeer ingewikkelde eigenschap."