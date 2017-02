De Boer heeft nieuws over mogelijke nieuwe club

Het avontuur bij de Italiaanse topclub Internazionale mislukte volledig en dus zit Frank de Boer sindsdien zonder club. De voormalig trainer van Ajax besloot na zijn ontslag even rustig aan te doen. Toch werd en wordt hij regelmatig met nieuwe clubs in verband gebracht.



Afgelopen week werd de oefenmeester nog aan Ranger FC, waar hij als speler voor uitkwam, gelinkt. De Boer is echter nog niet klaar voor een nieuwe uitdaging. Dat heeft de oud-international laten weten in een interview met Hayters Teamwork.



"Ik neem nog een kleine pauze. Ik wil proberen om in juni weer op het veld te staan. Ik begin niet halverwege het seizoen bij een club, omdat dat altijd moeilijk is. Natuurlijk kun je dat wel doen, maar de kans op mislukking is dan veel groter. Dus hopelijk kan ik volgend seizoen weer beginnen."