Veel vertrouwen bij Ajax: 'Er was geen vuiltje aan de lucht'

Ajax won zondagmiddag met 'slechts' 2-0 van Sparta Rotterdam. De Amsterdammers hadden op een ruimere uitslag gehoopt, maar toch was linksback Daley Sinkgraven niet ontevreden.



"Ik wist al dat ik veel ruimte zou krijgen. We zijn een voetballende ploeg, die veel aan het aanvallen toekomt. Gelukkig kon ik mijn bijdrage leveren", vertelt Sinkraven aan Ajax TV. "Het ging wel aardig, ik kon veel opkomen. Er zat een paar goede acties bij. Ook een paar mindere natuurlijk, maar dat houd je altijd."



Ajax had in de ArenA geen kind aan Sparta. "Zij hebben niet veel geprobeerd en eigenlijk alleen maar achter de bal aan gelopen. Wij hadden een paar mooie aanvallen, maar moesten wel wat eerder scoren", zegt Sinkgraven. Uiteindelijk opende Bertrand Traoré de score vlak voor rust en maakte Kasper Dolberg er na de pauze 2-0 van. "We hadden er wel vertrouwen in dat het goed zou komen. In de eerste helft was er ook geen vuiltje aan de lucht."