'We moeten elkaar eens op de flikker geven'

De Eredivisie-subtopper sc Heerenveen draaide een alleraardigste eerste seizoenshelft, maar de laatste tijd gaat het toch bepaald niet goed in het Abe Lenstra Stadion. De Friezen verloren bijvoorbeeld op zondag met 1-2 van de directe concurrent AZ en Pelle van Amersfoort roept op tot actie.



De speler werd in de tweede helft tegen de Alkmaarders ingezet met maar één reden, zo vertelt hij aan de Leeuwarder Courant. "Het maakte niet uit wat ik zou doen eigenlijk, als ik de boel maar zou oppeppen. Ik deed mijn uiterste best. Het ging wel aardig. In een halfuurtje kun je natuurlijk alles geven. Het was ook leuk dat we nog terugkwamen in de wedstrijd, maar uiteindelijk staan we weer met lege handen."



Van Amersfoort stelt dat Heerenveen slap aan de belangrijke wedstrijd begon. "Dan kom je achter en weet je gewoon dat het heel lastig wordt. Misschien is het goed om elkaar de komende week eens op de flikker te geven. Aan de andere kant moet je ook weer niet te veel in negativiteit blijven hangen. We moeten juist denken dat we zaterdag van FC Twente winnen en vanaf nu een mooie reeks gaan neerzetten. Ik hoop natuurlijk dat ik terugkeer in het elftal. Maar als dat niet zo is, zal ik met mijn reserverol moeten dealen."