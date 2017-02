'Juventus-ster Dybala in gesprek met nieuwe club'

Aanvaller Paulo Dybala van Juventus is mogelijk toch een van de populairste spelers op de transfermarkt. De Argentijn wordt te pas en te onpas 'de nieuwe Lionel Messi' genoemd en FC Barcelona en Real Madrid zouden hem maar al te graag aan hun selectie toe willen voegen. Een andere club lijkt echter favoriet.



Het Engelse medium Mirror weet dat Manchester City contact heeft opgenomen met de vertegenwoordigers van de international van het nationale elftal van Argentinië. De Oude Dame wil zijn ster naar verluidt een nieuw contract laten tekenen, maar vooralsnog doet de spits volgens de laatste berichten wat moeilijk. Hij zou namelijk per se een transferclausule willen hebben in zijn verbintenis.



Die heeft hij in de huidige situatie namelijk óók. Naar verluidt moet Juventus wel om de tafel met een geïnteresseerde club als er 45 miljoen euro wordt geboden en dat bedrag is natuurlijk peanuts voor een ploeg als City. Het hierboven genoemde dagblad denkt echter dat de Engelsen het af willen doen met een bizar lage transfersom, men zou een kleine dertig miljoen euro hebben geboden.