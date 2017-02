Twitter moet niets hebben van uitspraken Blind

Het werd op zondagavond een vrij gedenkwaardige uitzending van Studio Voetbal. Allereerst kwam Co Adriaanse op de proppen met een fantasieopstelling van heb ik jou daar en dan waren er ook nog een aantal uitspraken van bondscoach Danny Blind van het Nederlands elftal die op bijzonder veel kritiek konden rekenen.





danny blind kan zo de poitiek in #draaikont #liegbeest #studiovoetbal

Geen basisspelers oproepen, spelers voetballend in buitenl. en tevreden over zichzelf. In praktijk anders. Ongeschikt #blind #studiovoetbal