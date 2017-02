"Wijnaldum zei dat ik goed had gespeeld"

Buitenspeler Steven Bergwijn moest na het vertrek van Memphis Depay het volgende megatalent uit de jeugdopleiding van PSV worden, maar in de eerste seizoenshelft wilde het niet zo vlotten bij de vleugelspits. Op zondag kwam hij in het veld voor Gáston Pereiro tegen FC Utrecht en deed hij het wél goed.



Bergwijn scoorde de 2-0 tegen de Domstedelingen en vertelt aan De Telegraaf: "Het was lang geleden dat ik had gescoord. Deze goal had ik wel even nodig. We hebben niet zo veel buitenspelers. Er liggen zeker kansen voor mij." Na afloop van de partij sprak het talent met Georginio Wijnaldum. "Hij kwam bij ons in de kleedkamer en was blij voor me. Hij zei dat ik goed had gespeeld en dat ik dit moet vasthouden."



De vleugelspits denkt dat PSV zeker nog kampioen kan worden, ondanks de achterstand op Feyenoord en Ajax. "Iedereen bovenin speelt nog tegen elkaar. Er is nog van alles mogelijk. Daar zijn we van overtuigd."