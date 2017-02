Twitter gaat los op Adriaanse: "Ineens blij dat Blind bondscoach is"

Twitter is tijdens de uitzending van Studio Voetbal zondagavond volledig losgegaan op Co Adriaanse. De analist had in het praatprogramma zijn beoogde opstelling voor Oranje getoond. In dit elftal plaatste de oud-trainer van onder meer FC Twente en Ajax Hans Hateboer op de rechtsback en Davy Klaassen als linksbuiten. Sterspeler Arjen Robben ontbrak in het team van Adriaanse.



Vanavond is in ieder geval duidelijk geworden waarom #Adriaanse geen trainer meer is. Pijnlijke tv. #StudioVoetbal — Klaas Jan v/d Veen (@Klaaschjan) February 12, 2017

Hans Hateboer in Oranje, en Arjen Robben speelt nooit bij Bayern. Co Adriaanse, 12-2-2017. #StudioVoetbal — Luc van Dijk (@LucvanDijk) February 12, 2017

Naast Co Adriaanse komt Danny Blind opeens erg intelligent en bedachtzaam over. Wat een gezwets... #studiovoetbal — Martijn van Emmen (@mvemmen) February 12, 2017

Als ik Adriaanse hoor ben ik ineens blij dat Blind bondscoach is. Adriaanse stelt Robben niet op. Speelt te weinig. Onder welke steen lag A https://t.co/AHdcyHYPXd — Peter Benard (@PjBenard) February 12, 2017

Ben er net achtergekomen dat er toch nog een slechtere bondscoach zal zijn al Blind. #Adriaanse #studiovoetbal — Glenn Bremmers (@096Glenn096) February 12, 2017

Co Adriaanse met fantasie-opstelling voor Oranje. Hateboer rechtsback, Klaassen linksbuiten, geen Robben. Mag die man uit? #studiovoetbal — Martijn Juffer (@MeneerJuffer) February 12, 2017

Conclusie na @StudioVoetbal: Co Adriaanse geeft de voorkeur aan Tom Boere boven Vincent Janssen — Robert Anker/VI (@robertanker) February 12, 2017