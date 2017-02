Bondscoach Blind laat zich uit over de situatie van Janssen

Aanvaller Vincent Janssen maakte afgelopen zomer de overstap van AZ naar Tottenham Hotspur, maar tot nu toe kreeg hij daar nog niet veel speeltijd. Voor bondscoach Danny Blind hoeft dit echter niet te betekenen dat de spits niet meer wordt opgeroepen voor Oranje.



"De kwaliteit en fitheid moeten leidend zijn. Houding en gedrag komen daar ook bij kijken. Als de verschillen kwalitatief klein zijn, kan speeltijd ook een criterium zijn. Vincent Janssen speelt weinig, maar traint wel bij de nummer twee van Engeland", vertelt de oefenmeester bij Studio Voetbal.



"Janssen speelt op dat moment dat hij speelt vrij acceptabel, maar dat gaat een eigen leven leiden over hoe hij speelt. Dan roept een oud-voetballer in Engeland weer wat. Maar we hebben geen drie jongens bij AC Milan, zoals dat vroeger het geval was. Een speler in de Nederlandse competitie is daarnaast lastig te vergelijken met iemand in het buitenland", aldus Blind. "Ik heb met Janssen gesproken over zijn situatie en de belangstelling. Hij kiest ervoor om de strijd aan te gaan en ik wil het jaar volmaken."