Heerenveen 'gaat rustig door': "Je moet je geen zorgen maken om ons"

SC Heerenveen ging zondagmiddag in eigen huis onderuit tegen AZ (1-2). Reza Ghoochannejhad maakte nog wel de aansluitingstreffer, maar dat mocht niet meer baten voor de Friezen.



"AZ begon erg goed aan het duel, maar dat kwam ook door ons", vertelt de Iraans international aan NOS. "Wij kwamen niet in ons spel, wat we normaalgesproken wel doen. We kregen geen druk op AZ waardoor zij er goed onderuit konden voetballen."



De Friese ploeg wist na de winterstop slechts één punt te pakken. "Je moet je geen zorgen maken om ons. Als het goed gaan en je wint is het altijd hosanna en feest. Nu zitten we in een mindere fase maar we moeten ons niet ongerust maken. We gaan rustig verder en proberen volgende week weer te winnen", aldus Reza.