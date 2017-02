Fernando Torres is ondertussen al 32 en speelt lang niet altijd meer bij Atletico Madrid, maar het voetballen is de spits zeker nog niet verleerd. Tegen Celta Vigo bracht hij zijn ploeg na een vroege achterstand snel opnieuw in de wedstrijd met een fenomenaal kunststukje. Geniet hieronder van zijn weergaloze treffer!





Torres showing his former best! pic.twitter.com/w5RQqPbUKh — Latest Footy (@Latest_Footy) February 12, 2017