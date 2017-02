Trainer Giovanni van Bronckhorst passeerde zaterdagavond zijn aanvoerder Dirk Kuyt voor het duel met FC Groningen (2-0 winst). Marinus Dijkhuizen vindt dat de trainer van de Rotterdammers keer op keer de juiste beslissingen neemt.



"Dat is een moedige beslissing. Hij zet wel gewoon zijn aanvoerder ernaast", vertelt de oud-trainer van onder meer NAC Breda en Excelsior Rotterdam aan RTV Rijnmond. "Ik vind het ook opvallend dat bijna al de beslissingen van Gio goed uitpakken. Als acht van de tien beslissingen goed uitpakken, dan vind ik dat je het goed doet als trainer."



"Dat is voor een trainer ideaal. Je kan verschillende accenten leggen in tactiek", aldus Dijkhuizen. "Ik weet niet hoe hij het gecommuniceerd heeft met Jens en Dirk, maar het is wel moeilijk om Toornstra nu te passeren na zo'n beurt."