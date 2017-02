Lichte teleurstelling bij Sinkgraven': "Dat had ik wel een beetje gehoopt"

Ajax was zondagmiddag in eigen huis met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam. Daley Sinkgraven stond na afloop van het duel voor de camera's van de NOS.



"Ik ben blij dat het zo loopt, het gaat prima", vertelt de 21-jarige voetballer. "Ik had het ook wel een beetje verwacht. We zijn een voetballende ploeg. Sparta die steeds verder naar achter ging. Als Amin naar binnengaat, krijg je veel ruimte als back."



De linksback hoopte echter op een hogere uitslag tegen de promovendus. "Zelf probeer ik zoveel mogelijk mee te doen in de aanval. Jammer dat we niet meer hebben gescoord, dat had ik wel een beetje gehoopt. Maar die drie punten, die hebben wij", aldus Sinkgraven.