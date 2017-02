Viergever beseft: "Daar kan Feyenoord nerveus van worden"

Ajax was zondagmiddag in eigen huis met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam. Oud-Spartaan Nick Viergever vindt dat zijn ploeg eigenlijk een grotere overwinning had moeten boeken op de promovendus.



"Doelsaldo kan eventueel belangrijk zijn. We doen onszelf veel tekort", vertelt de 27-jarige voetballer. "Ook in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag bleef de score (3-0) te laag. Je creëert de kansen, maar dan moet je ook gretig zijn om te scoren. Dat moeten we onszelf verwijten, want we moeten een paar goals inlopen op Feyenoord."



"Voor ons telt één ding en dat is winnen. Feyenoord doet ook zijn plicht", aldus Viergever. "Het ligt helemaal aan onszelf. Wij moeten alles winnen en dat betekent dat je ook van Feyenoord wint. Daar kunnen ze nerveus van worden, maar we moeten het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken."