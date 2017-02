Breuer spreekt steun uit aan Veltman na 'onsportieve actie'

Ajax-verdediger Joël Veltman haalde zich zondagmiddag de woede van velen op zijn hals. De Oranje-international deed alsof hij de bal vanwege een blessure uit ging spelen, maar ging er vervolgens snel vandoor. Tegenstander Michel Breuer kan de actie echter wel begrijpen.



"Ivan Calero die erbij staat, kijkt even om en dat doet hij niet goed", vertelt de routinier aan FOX Sports. "Wat Veltman doet is in mijn ogen prima. Je moet gewoon doorgaan totdat de bal uit is, of verdedigen totdat de scheidsrechter fluit."





Ajax's Joël Veltman actually did this.. 🙈 pic.twitter.com/e349HYhFBm — Arsenaloholic (@ArsenalohoIic) February 12, 2017