Mulder haalt uit naar teamgenoten: "Het leek wel jongens tegen mannen"

SC Heerenveen ging zondagmiddag in het Abe Lenstra Stadion met 1-2 onderuit tegen directe concurrent AZ. Doelman Erwin Mulder was na afloop van het duel niet echt te spreken over zijn teamgenoten.



"De eerste helft was slecht, echt slecht", vertelt de 27-jarige sluitpost aan Voetbal International. "We brachten niet wat we kunnen brengen. Als dat niet lukt, moet je het fysiek laten zien. Maar het leek wel alsof er jongens tegen mannen speelden. We hebben geen duel gewonnen."



"We werden aan de kant gezet, dan moet je slimmer zijn. Een keer uitdelen bijvoorbeeld, want de scheidsrechter liet dat toe. Dan kun je wat verder gaan dan normaal", aldus Mulder.