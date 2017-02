Utrecht-fans woedend na nederlaag in Eindhoven

Het spel was hoopgevend, de nederlaag is grotendeels te wijten aan de arbitrage. Dat gevoel overheerst in Utrecht, doelend op de onterecht afgekeurde treffer van Nacer Barazite tegen PSV (3-0 nederlaag).





@JeroenKapteijns Past bij de scheidsrechter Higler, wat een aanfluiting! (ok, slechte woordgrap). — Stijn van der Valk (@StijnvdValk) 12 februari 2017

Higler wint van Utrecht. #psvutr — Maglia Rosa (@_MagliaRosa_) 12 februari 2017