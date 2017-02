Traoré laat zich uit over concurrent Justin Kluivert

Bertrand Traoré keerde vandaag officieel in wedstrijdverband terug van de Afrika Cup bij Ajax, en scoorde gelijk de openingstreffer tegen Sparta (2-0 zege). Slachtoffer: Justin Kluivert.



"Ik voel me goed. In het begin van de Afrika Cup kwam ik net terug van een blessure. Ik startte toen wat voorzichtiger. Naarmate het toernooi vorderde werd ik fitter en fitter. Nu ben en voel ik met honderd procent fit", reageert Traoré na afloop voor de camera van FOX Sports.



De international van Burkina-Faso verdrijft Kluivert terug naar de bank. "Hij is een heel goede speler. Hij heeft veel kwaliteiten. Het is altijd leuk om met jonge talenten te trainen. Hopelijk kan hij nog meer gaan leren en beter worden. Wij zijn erg blij met hem."



Komende donderdag wacht het Europa League-duel met Legia Warschau. "Het is niet makkelijk om terug te keren, maar het moeilijkste is toch wel het weer hier. Ik ben blij om terug te zijn in de ArenA. Ik weet niet hoe koud het is in Polen, maar ik denk dat het daar nog kouder gaat zijn. Ik wil het eigenlijk ook niet horen", besluit Traoré met een knipoog.