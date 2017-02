Ophef over Feyenoord-reserve neemt aan: Mysterie compleet

Enkele weken terug begon de ophef om zijn persoon al toen Michiel Kramer tijdens een bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag al de kleedkamer in sprintte na de derde wissel. In de volgende bekerronde, tegen Vitesse, viel hij op door een weinig geïnspireerde warming-up.



Dit keer krijgt Kramer de hoon wederom over zich heen. Hij was namelijk afwezig gisteren op een pittige training voor degenen die tegen FC Groningen (2-0 zege) niet hadden gespeeld. Er wordt gesuggereerd dat Kramer hier 'gewoon geen zin in had', nadat hij voor de achtste keer op rij niet mocht invallen in de Eredivisie.



Een woordvoerder van Feyenoord bevestigt aan het AD de afwezigheid van de spits, maar een reden willen ze niet noemen.. Zou Kramer verstek hebben laten gaan uit onvrede?