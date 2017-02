Bosz legt uit waarom Traoré direct weer mag spelen, en Kluivert niet

Ajax heeft zojuist afgetrapt tegen Sparta Rotterdam, met rechtsbuiten Bertrand Traoré in de basis. Justin Kluivert is voor hem gepasseerd.



"Omdat hij terug en fit is", legt trainer Peter Bosz doodsimpel uit. "Ik vind dat Justin het erg goed heeft gedaan, in een paar weken van a-speler naar basisspeler in het eerste elftal. Maar je moet er ook voorzichtig mee zijn, juist omdat hij het goed gedaan heeft", wordt de coach geciteerd bij FOX Sports.



Bosz benoemt verder dat Troaré fit en scherp is, en erg gemotiveerd oogde op de training. Op Twitter is er overigens vrij veel kritiek op de keuze.





Dus Bosz kun je ook niet vertrouwen. Kluivert speelt niet, Traoré wel #ajaspa — Sven Klink (@SvenKlink) 12 februari 2017