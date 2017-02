Excelsior en Twente verdienen allebei geen zege, en krijgen die ook niet

Een vrij gezapig duel tussen Excelsior en FC Twente is in een 1-1 gelijkspel geëindigd op Woudestein. De Tukkers waren al met al wellicht wat sterker, maar eigenlijk verdienden beide ploegen geen drie punten. De deling is dan ook terecht te noemen.



De goals kwamen van Nigel Hasselbaink (Excelsior) en Fredrik Jensen (FC Twente). De Rotterdammers en de Twentenaren schieten beiden niet erg veel op met het puntje.



1-0 Hasselbaink:



Nigel Hasselbaink Goal vs Twente (1-0) door wfproductions



1-1 Jensen: