Wordt dit na Dolberg en Kluivert volgende Ajax-parel met zijn doorbraak?

Onder meer Kasper Dolberg en Justin Kluivert mochten dit seizoen al veel minuten maken in de hoofdmacht van Ajax. Wie wordt de volgende jongeling in de basis van trainer Peter Bosz?



Misschien wel Carel Eiting. Hij maakt veel indruk op de trainer van Ajax -19, Aron Winter. "Carel is ook een groot talent. Hij gaat heel snel de stap maken. Het is mooi dat er van die spelers bij Ajax zijn. Jongens die voetballend heel goed zijn én ook nog eens slim zijn. Maar ook als hij zijn debuut maakt, dan heeft hij de tijd nodig. Het zal gaan met vallen en opstaan", aldus Winter over Eiting, een controleur annex centrale verdediger, bij De Tafel van Kees van FOX Sports.



"Wat ook voor bijvoorbeeld Kluivert en Dolberg geldt: die jonge jongens kunnen niet meteen de kar trekken bij Ajax. Maar hij is een fantastische speler, echt een hele goede voetballer", aldus Winter, zelf oud-international, tot slot.