'Dit hoort er bij, maar ik haat het voetbal nu even'

Vitesse verloor gisteravond erg verrassend met 0-2 van Willem II. Aanvoerder Guram Kashia heeft er logischerwijs flink de pee in. Hij ziet het voetbal eventjes niet meer zitten.



"We speelden niet goed, ik ben niet blij met deze wedstrijd. We hebben veel kansen gehad en moeten de eerste treffer maken, dan wordt het een hele andere wedstrijd. maar in de laatste vijf wedstrijden komen er twee goals uit het niks, dat is pijnlijk want we hadden goede zaken kunnen doen op de ranglijst", aldus Kashia op de website van Vitesse.



Willem II heeft een harde klap uitgedeeld. "Ze delen ons zeker een harde klap uit, ja. Want we waren de hele wedstrijd het betere team. We hebben het alleen niet afgemaakt.. Dit hoort bij voetbal, maar ik haat voetbal nu even", besluit de Georgiër.