FOTO: HAHA! Elia komt met hilarische post over verrassende ploeggenoot

Feyenoord won gisteren met 2-0 van FC Groningen, en dat was mede te danken aan Jan-Arie van der Heijden. De verdediger zorgde met een hakje voor een zeer knappe assist op de tweede van Jens Toornstra.



Ploeggenoot Eljero Elia grapt na afloop over een interlandcarrière voor Van der Heijden. Eric Botteghin, Braziliaan, wordt Oranje in gepraat, misschien kan Van der Heijden diens plek in de Braziliaanse selectie dan wel overnemen!? Gelet op zijn scharen en hakjes heeft hij genoeg techniek voor het samba-voetbal.





