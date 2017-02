ADO gekraakt: 'Deze twee spelers naast elkaar, een heel slecht duo'

ADO Den Haag staat na de dure nederlaag tegen Go Ahead Eagles, gisteren in Deventer (3-1) onderaan in de Eredivisie. Het draait voor geen meter in de Hofstad.



Analist Hans Kraay jr. probeert de vinger op de zere plek te leggen. Hij wijst met name op het centrale duo van ADO, Tom Beugelsdijk - Thomas Meissner. De twee hadden gisteren wederom hun handen vol aan de spits van de opponent; Sam Hendriks scoorde twee keer. Kraay noemt Beugelsdijk - Meissner dan ook 'een heel slecht duo'.