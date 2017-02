'Geen probleem om afscheid te nemen van Real Madrid'

Wie aan het Spaanse Real Madrid denkt, denkt ongetwijfeld aan spelers als Cristiano Ronaldo en Gareth Bale. Ook Sergio Ramos vervult echter een prominente rol in het Estadio Santiago Bernabéu. De centrumverdediger verwacht nog wel eventjes mee te kunnen op het hoogste niveau, maar daarna vindt hij het geen probleem om afscheid te nemen.



In gesprek met de Spaanse media zegt Ramos namelijk: "Voetballer zijn van Real Madrid is niet hetzelfde als voetballer zijn van een andere club. Aanvoerder zijn van de beste club ter wereld is iets unieks én zorgt ook voor veel druk."



De ervaren stopper, ook van het Spaanse nationale team, gaat verder: "Real Madrid heeft mij gevormd als persoon en als voetballer. Ik wil mijn loopbaan graag bij Real Madrid afsluiten en net zolang blijven totdat mijn lichaam het aankan. Ik leef van en voor het voetbal. Ik denk niet dat het een probleem zal zijn om nog een paar jaar op het allerhoogste niveau te spelen. En dan zal ik het ook geen probleem vinden om afscheid te nemen van Real Madrid. Ik heb in de loop der jaren niets van mijn illusie en ambitie verloren."