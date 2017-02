'Club wil van Lukaku duurste Belg ooit maken'

Hoewel hij de eerste plaats op de topschutterslijst in de Premier League zaterdag aan Alexis Sanchez moest laten, is Romelu Lukaku wederom de auteur van een ijzersterk seizoen bij Everton. Het was dan ook verrassend toen makelaar Mino Raiola eerder deze week liet weten dat hij zijn contract op Goodison Park zal verlengen. Al blijft een zomerse toptransfer niet uitgesloten.



De kans is zelfs reëel dat Raiola deze uitspraken deed om de geïnteresseerde clubs tot actie aan te zetten. En aan gegadigden alvast geen gebrek. Eerder werden onder andere Chelsea, Juventus en Paris Saint-Germain al genoemd, de Daily Star meldt dat nu ook AC Milan zijn zinnen op de Rode Duivel heeft gezet. En de Rossoneri zouden bereid zijn om flink te dokken voor de 23-jarige spits.



Everton wil zijn sterspeler uiteraard behouden en zou daarom een vraagprijs van maar liefst 75 miljoen pond, een slordige 88 miljoen euro, hanteren. Maar dat zou voor Milan, in de handen van steenrijke Chinese investeerders, geen probleem zijn. Zo zou de club in totaal een zomers transferbudget van zo'n 165 miljoen euro vrijmaken, wat dus grotendeels aan Lukaku gespendeerd kan worden.