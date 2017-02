'Tóch transfernieuws voor 'verdrietige' Van Dijk'

Volgens de laatste berichten zit centrumverdediger Virgil van Dijk momenteel flink in de put. Onlangs liep hij een enkelblessure op en mogelijk kan hij de rest van het huidige Premier League-seizoen niet meer uitkomen voor zijn club Southampton. Ook zou dit wat kunnen betekenen voor een eventuele transfer, maar dat wordt nu tegengesproken.



Volgens diverse Engelse media hebben vertegenwoordigers van Liverpool en Manchester City inmiddels contact opgenomen met de Oranje-centrumverdediger. Daarbij zou men Van Dijk op het hart gedrukt hebben dat hij niet hoeft te vrezen dat er nu een streep gezet moet worden door een transfer naar de top. De Reds en de Citizens zullen zich in de aankomende transferwindow 'gewoon' melden voor de diensten van de oud-speler van FC Groningen.



Daarbij is de algemene verwachting toch dat Southampton ongelooflijk veel geld zal vragen voor zijn belangrijke selectiespeler. Eerder konden we al lezen dat de vraagprijs van de Saints een bedrag van ongeveer zestig miljoen euro zou zijn. Het zou dus goed kunnen zijn dat Van Dijk zeer binnenkort de duurste Nederlandse voetballer ooit wordt.