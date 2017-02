"Scheids zei dat Bacuna tegen Ajax al rood had moeten krijgen"

Leandro Bacuna kreeg in de wedstrijd tussen zijn werkgever FC Groningen en Feyenoord op een gegeven moment een rode kaart te zien van arbiter Serdar Gözübüyük. Dat leek toch ietwat zwaar bestraft en zijn ploeggenoot Mimoun Mahi heeft daar nu wel wat over te vertellen.



In gesprek met FOX Sports zegt hij namelijk: "Volgens mij was het geen rode kaart. De scheids zei ook dat Bacuna tegen Ajax wel een rode kaart had moeten krijgen, toen hij Hakim Ziyech een trap had gegeven. Nu gaf hij hem wel."



Coach Ernest Faber liet eerder al weten over het voorval: "Rood was in dit geval zwaar overdreven. Ik verwacht eigenlijk dat die wel geseponeerd wordt. Hij was iets te laat, maar dat waren wel meer spelers deze wedstrijd en die kregen er niets voor. Geel was zeker terecht geweest, maar dit moet wel geseponeerd worden."