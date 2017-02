'Transferrecord gaat eraan: méér dan 105 miljoen'

De algemene verwachting is toch wel dat Manchester City in de aankomende zomertransferperiode weer heel erg om zich heen gaat slaan. Coach Josep Guardiola heeft naar verluidt een vrijbrief gekregen om het team naar zijn hand te zetten, maar het medium The Express maakt het wel heel bond. Men rept namelijk van een bod van méér dan 105 miljoen euro.



Bij het bovenstaande dagblad weten ze dat de clubleiding van de Citizens groen licht gegeven heeft voor het verbreken van het transferrecord voor een speler van Tottenham Hotspur. Middenvelder Dele Alli doet het al tijden bijzonder goed op White Hart Lane en zou nu de overstap moeten maken naar het Etihad Stadium. We hebben het hier al niet over een goedkope speler en Engelse clubs betalen in de regel nog wat meer aan elkaar, waardoor de prijs dus op zou kunnen lopen tot meer dan 105 miljoen euro.



Alli werd onlangs nog uitgeroepen tot speler van de maand en volgens de allerlaatste berichten zijn er wel meer clubs uit de Europese top die hem aan willen trekken. Onder meer Real Madrid zou geïnteresseerd zijn en ook FC Barcelona werd al eens genoemd.