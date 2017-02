'ADO-supporters zorgen voor ongeregeldheden in Deventer'

Volgens de krant De Stentor hebben de supporters van ADO Den Haag na afloop van het duel met Go Ahead Eagles voor wat ongeregeldheden gezorgd in Deventer. De wedstrijd ging met 3-1 verloren voor de Hagenaars, waarna een paar fans naar verluidt via het dakluik op het dak van hun bus zijn geklommen.



Het bovengenoemde medium schrijft verder: "De ME heeft daarna met behulp van honden de situatie tot bedaren gebracht. Dit melden omstanders die het voorval zagen gebeuren. De politie wilde zaterdagavond laat alleen bevestigen dat er ongeregeldheden waren, maar nog geen uitspraken doen over wat er precies gebeurd is. Na tien minuten kon de bus zijn weg vervolgen."



De Stentor gaat verder: "Het incident vond plaats op de kruising van de Nico Bolkesteinlaan en Henri Dunantlaan, vlak na vertrek uit het stadion. Daar waren de ADO fans op bezoek bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. Een wedstrijd die uiteindelijk met 3-1 verloren werd door de Hagenaars."