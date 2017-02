Feyenoord staat momenteel acht en elf punten los van respectievelijk Ajax en PSV, maar de nummer één van Nederland rekent zich nog niet rijk. Het is de verwachting dat zij 'gewoon' winnen van Sparta Rotterdam en FC Utrecht.



"Ik heb al vaker gezegd, als je ergens heel erg op hoopt, gebeurt het niet", stelt Jan-Arie van der Heijden tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik zie Ajax geen punten verspelen tegen Sparta. Er zijn in de Eredivisie waarschijnlijk nog maar weinig clubs die ons kunnen helpen door punten af te snoepen van de concurrenten."



Van der Heijden zegt visite te mogen verwelkomen zondag en dus vermoedelijk niet te zullen kijken. Zijn productieve Jens Toornstra zal de televisie wel aanzetten. "Maar of ik echt ga kijken weet ik nog. Natuurlijk hoop ik dat Ajax en PSV punten zullen verspelen, maar we moeten het toch zelf gaan doen de resterende maanden."