ADO-rentree met bizar einde: "Hooguit op het pleintje"

Dion Malone kan terugkijken op een bizarre rentree in het shirt van ADO Den Haag. In zijn allereerste wedstrijd van het seizoen verdween de 27-jarige middenvelder onder de lat.



ADO-doelman Ernestas Setkus kreeg rood toen er al driemaal was gewisseld en dus moest een veldspeler op doel plaatsnemen. "Ik heb nog nooit gekeept in mijn leven", beaamt Malone tegenover het Algemeen Dagblad. "Hooguit als we een spelletje deden op het pleintje, maar nooit serieus."



Malone legt de noodgedwongen beslissing uit: "Het was wel het verstandigste dat ik op doel ging, aangezien het mijn eerste wedstrijd was na een lange blessure. Zo forceer ik mezelf niet." Hij had zelfs een fraaie redding in huis, maar Marcel Ritzmaier was hem alsnog de baas. "Ik stond te ver voor mijn doel, want ik stond te kijken naar de steekpass."